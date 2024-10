Durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque”, le cugine di Lulzim Toci hanno condiviso le loro preoccupazioni riguardo alla salute mentale dell’uomo, affermando: “Non è in sé, soffre di depressione”. Toci è accusato di aver strangolato la moglie Eleonor a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, davanti ai loro due bambini di 4 e 6 anni.

Le familiari hanno descritto il momento in cui il 30enne si è recato da loro: “È rimasto in silenzio, seduto, e non ha detto niente – hanno dichiarato in diretta -. Ha iniziato a pronunciare la parola ‘serpenti’ e ha aggiunto: ‘mi vogliono male’. Attualmente è in custodia, speriamo rimanga là”.

Secondo le ricostruzioni, Lulzim Toci avrebbe commesso il delitto intorno alle 5 del mattino, per poi recarsi dalla cognata chiedendo di essere portato in ospedale. La donna, insospettita, ha deciso di videochiamare i bambini per verificare la loro condizione. Durante la chiamata, i piccoli le hanno rivelato la tragica verità, dicendo: “Papà ha ucciso mamma”. subito dopo, la zia ha contattato i carabinieri. All’arrivo delle forze di polizia, hanno trovato l’uomo a girovagare nei pressi della casa, lo hanno arrestato e condotto in caserma.