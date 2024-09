A Genova, dieci antifascisti sono stati accusati a seguito di alterchi con le forze dell'ordine per la FN.

La Digos ha denunciato a Genova dieci manifestanti antifascisti per la loro partecipazione all’azione di protesta di giovedì scorso. La protesta era stata una reazione a un incontro organizzato da Forza Nuova, il partito di estrema destra, per presentare il suo candidato per le prossime elezioni regionali in Liguria. L’iniziativa era stata organizzata da Genova antifascista, radunando circa 150 partecipanti che inizialmente si erano riuniti in piazza De Ferrari e poi si erano spostati di fronte al Bi.Bi. service su via XX settembre. Alcuni dei manifestanti hanno tentato di rompere il cordone di polizia davanti a loro. Lanci di bottiglie di vetro e sostegni di bandiere sono stati rivolti contro gli ufficiali, e alcuni sono stati attaccati con cinture e caschi. Cinque poliziotti sono rimasti feriti, quattro del reparto mobile e il funzionario responsabile della coordinazione. I crimini contestati includono resistenza e lesioni a un ufficiale pubblico, il porto di armi o di oggetti utilizzabili per offendere, e travestimento. Gli investigatori stanno ancora cercando di identificare i manifestanti che hanno circondato e schiaffeggiato un uomo di 45 anni senza un preciso stato mentale e in stato di intossicazione alcolica in via Vernazza. L’uomo indossava una maglietta che poteva essere identificata come di estrema destra, che è stata alla base del confronto. Nel frattempo, Genova antifascista ha programmato un’altra protesta per il prossimo sabato, allo stesso Bi.Bi service che Casapound avrebbe dovuto organizzare un evento in supporto dell’Ucraina. Genova antifascista ha riasseverato sui social che continueranno a protestare, indipendentemente dalle denunce, affermando che “Nessuna parata nazista rimarrà senza risposta”.