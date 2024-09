A Imola (Bologna), un giovane di 16 anni perde la vita in un incidente motociclistico, dopo aver urtato contro un albero.

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale a Imola, dopo aver perso il controllo della sua moto e schiantarsi contro un albero. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare. L'incidente è stato segnalato da altri autisti.

Un giovane di 16 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Imola, in provincia di Bologna. Mentre viaggiava in moto lungo via Correcchio, situata nella regione industriale, ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo, finendo contro un albero. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Gli allarmi sono stati segnalati da altri conducenti che passavano in quella zona.