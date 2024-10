Aggressione a Livorno: la troupe di “Fuori dal Coro” attaccata con bottiglie

In alcuni quartieri della città, il controllo è nelle mani di spacciatori e delinquenti, che hanno aggredito verbalmente e fisicamente il team del programma di Rete 4. “Vattene!” hanno urlato alcuni spacciatori mentre l’equipe di “Fuori dal Coro” veniva bersagliata da bottiglie di vetro. L’incidente è avvenuto in piazza Garibaldi, dove la polizia municipale ha prontamente cercato di calmare la situazione turbolenta. La troupe era in compagnia del consigliere Alessandro Perini di Fratelli d’Italia, che ha registrato e condiviso un video sui social per documentare quanto accaduto.

Un residente della zona ha dichiarato: “Qui la gente ha paura di uscire di sera. Basta colpire con coltelli e bottiglie! Nascondono la droga tra i sampietrini.” Il giornalista, dopo aver monitorato la zona al mattino, è tornato più tardi con il suo team in piazza Garibaldi. Al loro arrivo, alcuni individui hanno cominciato a scagliare oggetti, tra cui un accendino e bottiglie, che si sono rotti contro il suolo. L’aggressione è proseguita con più lanci e il gruppo è aumentato, con nuovi arrivati che hanno rivolto insulti agli operatori del programma. La polizia municipale e gli agenti della Digos sono intervenuti rapidamente per identificare i responsabili dell’attacco.