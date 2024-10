A Messina, un'operazione contro il traffico di stupefacenti all'interno del carcere ha portato all'arresto di nove persone.

A Messina, un'operazione contro il traffico di stupefacenti all'interno del c...

Un'operazione di polizia condotta a Messina contro il narcotraffico ha portato all'arresto di nove individui accusati di detenzione, distribuzione di droghe e partecipazione in un'organizzazione criminale specializzata in questo traffico. Le droghe venivano fatte entrare illegalmente anche nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nascoste nei cibi per un prigioniero, ritenuto il capo dell'organizzazione.