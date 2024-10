A Milano è stato inaugurato il recente quartier generale dell'Aeronautica Militare.

L'inaugurazione del nuovo Comando dell'Aeronautica Militare è avvenuta a Milano, guidato dal generale Alberto Biavati. L'unità si trova in Piazza Novelli e ospiterà due funzioni chiave della forza armata: gestione dell'aerospazio e supporto tecnico-amministrativo. Il generale Luca Goretti ha sottolineato l'importanza del centro per la forza armata, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha evidenziato l'importanza dell'evento per Milano, mettendo in risalto la proiezione dell'Aeronautica verso il futuro. L'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, ha enfatizzato l'importanza dell'innovazione tecnologica per l'Aeronautica.

Inaugurazione a Milano per il nuovo Comando dell’Aeronautica Militare. Il generale di Squadra Aerea Alberto Biavati guiderà questa nuova unità situata in Piazza Novelli, denominata Comando della Squadra Aerea e della 1ª Regione Aerea. Biavati ha sottolineato che “duecento individui, molti accompagnati dalle loro famiglie, arriveranno qui. Abbiamo elaborato un programma per ristrutturare gli alloggi e continuiamo a costruire nuovi spazi abitativi.” Nella nuova sede saranno presenti due funzioni chiave della Forza Armata: quella dedicata alla generazione, preparazione e utilizzo dell’aerospazio, gestita attraverso comandi intermedi e unità operative dislocate su tutto il territorio nazionale, e quella di supporto e assistenza tecnica e amministrativa, precedentemente gestita dal Comando della 1ª Regione Aerea. Il generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha affermato: “Questo è uno dei centri nevralgici dell’aeronautica, e il più significativo poiché rappresenta l’attività operativa della Forza armata. Questo nuovo fondamento permette di collegare le operazioni con realtà industriali e universitarie di alto livello.” Anche il sindaco Giuseppe Sala ha rimarcato l’importanza dell’evento per Milano, evidenziando la lunga tradizione dell’Aeronautica e la sua proiezione verso il futuro, sottolineando l’importanza di essere vicini a università e centri di ricerca. Infine, l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa ha concluso dicendo che “ogni attività odierna non può ignorare l’innovazione tecnologica, un aspetto in cui l’Aeronautica è sempre stata all’avanguardia.”