A Montesilvano Marina, in Pescara, un passeggero ha tragicamente perso la vita a causa di uno sfortunato incidente su un autobus: il veicolo ha frenato bruscamente, portando il passeggero a battere violentemente la testa.

Un uomo di 66 anni proveniente da Brescia è morto a Montesilvano Marina, Pescara, dopo essere caduto per una frenata di emergenza di un autobus, colpendo la testa contro un estintore. L'incidente è stato causato da un'auto che è improvvisamente apparsa, costringendo a una forte frenata. Un'altra passeggera è rimasta ferita ma non in modo grave. L'autista dell'auto è stato individuato dalla Polizia locale e sono in corso indagini. Il bus è stato sequestrato per l'indagine e la compagnia di autobus ha espresso cordoglio alla famiglia dell'uomo deceduto.