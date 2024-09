A partire da questo momento, le attività sciistiche sono disponibili sul ghiacciaio della Val Senales.

La stagione di addestramento di sci è stata avviata sulla nuova teleferica dei Ghiacciai di Val Senales, dopo un anno di inattività dovuta ai lavori di costruzione. Molti team e atleti, sia italiani che stranieri, hanno prenotato per le prossime settimane. L'Alpin Arena Senales, dopo aver prodotto neve artificiale in primavera preservata durante l'estate, offre condizioni ottimali per lo sci grazie alle precipitazioni di settembre. A novembre apriranno anche le piste a valle, inclusa la pista da gara Lazaun. È previsto un ampio programma di investimenti per ulteriori miglioramenti dell'Alpin Arena Senales, inclusa la ricostruzione di diverse strutture per la risalita.

L’anno precedente, per via dei lavori di costruzione della nuova teleferica dei Ghiacciai di Val Senales, non si è potuto svolgere la stagione di addestramento. Con l’attivazione della nuova teleferica, durante il Natale 2023, si è giunti ad un significativo progresso nel processo di modernizzazione dell’Alpin Arena Senales. Come pianificato, oggi è stata avviata l’attività di sci e di addestramento sul Ghiacciaio della Val Senales. Molte squadre nazionali e compagnie di sci, sia italiane che straniere, hanno già prenotato per le prossime settimane, inclusi alcuni famosi atleti del circuito. “Siamo ormai riconosciuti come un centro di addestramento”, ha dichiarato Stefan Hütter, responsabile marketing dell’Alpin Arena Senales. “È sorprendente anche l’entusiasmo per il training ad altitudine, sulla pista di sci di fondo che dovrebbe aprirsi nel mese di ottobre”. Le precipitazioni di metà settembre hanno ulteriormente perfezionato le condizioni della neve sul ghiacciaio. Durante la primavera, l’Alpin Arena Senales produce abbondanti quantità di neve artificiale, accuratamente preservata durante l’estate. Queste riserve di neve servono a migliorare le condizioni delle piste in vista dell’inizio della stagione invernale in settembre. A partire dalla fine di novembre, saranno inoltre aperte le piste a valle, tra cui la pista da gara Lazaun, che ha brillantemente superato il suo test durante i Campionati Italiani Assoluti nell’aprile 2024. Per il futuro, è stato predisposto un ampio programma di investimenti per il perfezionamento dell’Alpin Arena Senales. Saranno ricostruite diverse strutture per la risalita.