A Perugia, un tragico evento ha avuto luogo in una casa rurale causando tre decessi. Si ritiene che si tratti di un caso di omicidio seguito da suicidio.

Nel comune di Perugia, precisamente a Fratticiola Selvatica, si è verificata una tragica situazione: tre decessi in una casa rurale, con un’ipotesi di omicidio-seguito da suicidio. Le vittime identificate sono una coppia di anziani sposati e la loro figlia. Il suo partner ha segnalato l’incidente alle autorità. I corpi sono stati scoperti senza vita nel giardino di casa; madre, padre e figlia, tutti con ferite da proiettile. Accanto all’uomo di 69 anni, pensionato, è stato trovato un fucile da caccia, elemento che ha fatto pensare immediatamente alla polizia di un possibile omicidio-suicidio. L’allarme è stato dato dal compagno della figlia, dopo non aver avuto notizie da lei e averla cercata nella casa dei genitori, dove non abitava più, ma dove conservava ancora alcuni dei suoi effetti personali. Questo avvenimento ha lasciato in shock tutta la comunità, poiché la famiglia era molto conosciuta.