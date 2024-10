A Roma, è stata cancellata la visita presso la Sapienza dell'ex terrorista palestinese Khaled.

L’interesse a Roma cresce riguardo alla manifestazione nazionale a favore della Palestina prevista per il 5 ottobre, che tuttavia non ha ricevuto il permesso. Il mondo politico si mobilita: il Prc supporta le proteste, mentre il Pd invita il centrosinistra a unirsi in piazza per “richiedere la pace”. Non mancano polemiche per la presenza annunciata di Leila Khaled, militante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, nota per aver dirottato due aerei di linea tra il 1969 e il 1970, e per una celebre immagine che la ritrae con un AK-47 e una kefiah. La sua partecipazione è stata però sospesa a causa di problematiche tecniche.