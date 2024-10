Nella capitale si è svolta una manifestazione a favore di Pro, durante la quale si sono registrate presenze di gruppi con comportamenti violenti. Inizialmente pianificata come un evento “statico” in piazzale Ostiense, la situazione si è rapidamente trasformata in un corteo non autorizzato, caratterizzato da elementi in assetto di guerriglia urbana. Le forze dell’ordine continuano a identificare i partecipanti, operando attraverso le riprese delle telecamere di sorveglianza.

Legami con comitati studenteschi romani

Tra i manifestanti sono stati notati legami con comitati studenteschi romani e si stima che circa 200 individui siano giunti da diverse città, compresi attivisti di Askatasuna di Torino, anarchici toscani e gruppi sindacali di orientamento massimalista.