A Sanremo, Carlo Conti lancia una frecciata ad Amadeus, affermando: «Il mio Festival? È caratterizzato da divertimento, gioia e, soprattutto, rapidità!»

Carlo Conti sta preparando il suo ritorno a Sanremo. Anche se ci sono ancora diversi mesi prima dell’inizio del Festival della musica italiana, l’interesse per l’edizione che condurrà Conti è già molto alto. Quest’ultimo ha deciso di accettare la sfida dopo cinque anni in cui Amadeus ha ottenuto ascolti straordinari. Ma come si sta muovendo Conti in vista dell’evento? Lo ha rivelato in un’intervista a Chi, con una frase che è sembrata una leggera critica all’ex presentatore Rai.

Conti ha anticipato alcune novità per il Festival previsto a febbraio 2025. Come descriverebbe il Festival in tre parole? «Sarà un evento divertente, spensierato e, soprattutto, rapidissimo. Se non è così mi annoio e cambio canale», ha affermato il conduttore. Questo ultimo commento è apparso come un modo per sottolineare che, nonostante il grande successo di ascolti di Amadeus, le puntate spesso finivano ben oltre l’orario previsto, trascorrendo spesso le due di notte. Anche se gli anni di Amadeus sono stati ricchi di concorrenti, ospiti e imprevisti, Conti promette maggiore rigidità e velocità nella successione delle esibizioni, evitando troppe sorprese.