A Taranto, tre persone sono state portate a processo per aver manomesso un Gr...

A Taranto, tre persone sono state portate a processo per aver manomesso un Gr...

Tentata frode alla lotteria: tre scommettitori cercano di manipolare il biglietto per vincere 10 milioni di euro, ma vengono smascherati e portati in tribunale

Dopo aver realizzato che solo due numeri li separavano dalla vincita, i tre scommettitori hanno cercato di rovesciare la situazione “manipolando” il loro biglietto. Da un’apparente perdita, stava per trasformarsi in una fortuna da ben 10 milioni di euro. Tuttavia, i tre appassionati del Tarantino non avevano considerato l’accurata supervisione della commissione preposta al controllo delle vincite della Lotteria nazionale: dopo vari accertamenti, la frode è stata smascherata e i vincitori fraudolenti sono stati portati davanti a un tribunale.

Evidenziazione dei concetti chiave

Attualmente, si trovano a dover affrontare l’accusa di false dichiarazioni, ricettazione e tentata frode. I tre “fortunati”, infatti, avevano persino cercato di garantire il premio presentandosi da un notaio con il biglietto taroccato, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Un tentativo descritto come “maldestri”, secondo i documenti dell’indagine avviata dopo la denuncia alle autorità: uno di 51 anni di Martina Franca e due di Ceglie Messapica, di 46 e 47 anni, avevano incollato i numeri vincenti nella sezione Maxi bonus, che prevede premi moltiplicati fino a dieci volte. Secondo il pubblico ministero, i tre avevano modificato due numeri all’interno di questa sezione, ottenendo così il jackpot. Ora devono rispondere delle accuse di concorso in falso, ricettazione e tentata truffa.