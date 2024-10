A Morro d’Oro, in provincia di Teramo, una bambina di tre anni è stata trovata sullo scuolabus dopo essersi addormentata e aver viaggiato per diverse ore. Quando la madre è arrivata per prenderla, intorno alle 13, non ha trovato la piccola a scuola. Questo ha immediatamente sollevato il campanello d’allarme, poiché la bambina era stata “dimenticata” a bordo del pullman.

La piccola era rimasta all’interno del mezzo dalla mattina, quindi è iniziata una frenetica ricerca. Preoccupata, la madre ha chiesto agli insegnanti, i quali hanno confermato che la bimba non era mai arrivata quel giorno. Dopo un lungo attimo di tensione, la madre ha pensato che potesse essere ancora sullo scuolabus.

Recupero della bambina

L’autista insieme con l’assistente si sono recati immediatamente al parcheggio e lì hanno trovato la bambina rannicchiata sul sedile posteriore, in lacrime. Dopo averla recuperata, la madre l’ha portata al Pronto soccorso di Giulianova per una valutazione medica. Nonostante lo spavento, la piccola stava bene ed è stata dimessa dopo essere stata reidratata. Il sindaco di Morro d’Oro, Romina Sulpizii, ha reso noto che verranno presi provvedimenti nei confronti del personale responsabile dello scuolabus per quanto accaduto.

Causa dell’incidente

È probabile che la giovane, dopo essersi sistemata sul bus, abbia chiuso gli occhi e si sia rilassata su due posti. In questo modo, né l’autista né l’accompagnatrice l’avrebbero vista quando è arrivato il momento di scendere, lasciandola così all’interno del veicolo.