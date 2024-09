A Torino, durante il Salone dell'Auto, un veicolo ha causato feriti tra la folla. In un altro incidente a Belluno, un osservatore di un rally è stato gravemente ferito dopo essere stato colpito da un'auto.

Durante il Salone dell'Auto di Torino, una Lancia Delta ha perso il controllo e si è schiantata contro la folla, ferendo dodici spettatori, tutti non gravemente. Cinque persone sono state portate in ospedale per ulteriori controlli. Le autorità stanno indagando sull'incidente. In Veneto, in un altro evento automobilistico, un uomo è stato gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. Entrambi gli eventi sono al momento sospesi per gli incidenti occorsi.

Durante l’evento Salone dell’Auto di Torino, si è sfiorata una tragedia quando una Lancia Delta, per ragioni ancora da definire, ha perso il controllo e si è schiantata contro la folla che era dietro le transenne in piazza San Carlo a Torino. Dodici spettatori sono rimasti feriti, tutti in modo non grave. Di queste persone, cinque sono state trasportate in ospedale per ulteriori esami medici mentre le altre sono state curate sul luogo dell’incidente. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulla situazione e hanno iniziato a interrogare il conducente del veicolo e gli organizzatori dell’evento. Secondo una prima analisi, sembra che durante la parata, un conducente abbia fatto un errore di guida, perdendo il controllo del veicolo, e abbattendo a bassa velocità le transenne della piazza San Carlo. Tra le dodici persone coinvolte, una ha riportato ferite lacerate ed è stata condotta all’ospedale Mauriziano con codice giallo. Questa persona è una donna che potrebbe avere una frattura sospetta alla gamba. La maggior parte delle persone ferite sono codici verdi. Due squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri erano sul posto. In Veneto, un altro grave incidente legato a un evento automobilistico ha causato danni fisici notevoli. Un uomo è stato ferito gravemente da un’auto mentre guardava la 40a cronoscalata ‘Pedavena Croce d’Aune’ nel Bellunese, valida per il Campionato italiano di velocità in montagna Nord.

“Gli organizzatori dell’evento sportivo hanno comunicato che la competizione è stata momentaneamente sospesa a causa dell’incidente del partecipante con il numero 179”. Hanno poi aggiunto che “un membro del pubblico che si trovava in una zona interdetta, è stato coinvolto nell’incidente del pilota sventurato”. Il soccorso dell’uomo è stato immediato e, per garantire la sua salute, è stato trasportato con un elicottero all’ospedale di Treviso.