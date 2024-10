Studenti e attivisti di Fridays For Future in piazza a Torino per il clima, uniti contro l'emergenza climatica e le politiche del governo Meloni

MANIFESTAZIONE STUDENTI A TORINO

A Torino, in occasione dello sciopero per il clima, i Fridays For Future sono nuovamente in piazza. La manifestazione è guidata da uno striscione che recita “Rompiamo il silenzio, siamo natura che insorge” e vede la partecipazione di studenti insieme a vari gruppi sindacali.

Partecipazione degli studenti e dei gruppi sindacali

In tutta Italia, i ragazzi hanno fatto sentire la loro voce contro l’emergenza climatica e le scelte del governo Meloni. Oltre agli studenti, prendono parte anche associazioni ecologiste come XR e Greenpeace, insieme a gruppi come Arci e Acmos.