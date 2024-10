Una notizia inaspettata ha colpito Franco Padellaro e sua moglie Marisa, entrambi ottuagenari. Nella loro cassetta della posta è arrivata una comunicazione del Fisco che riportava un’importante somma da pagare: quasi 500.000 euro. Da oltre vent’anni in pensione, Padellaro aveva chiuso la sua officina meccanica con otto dipendenti a Ciriè, nel torinese, nel 2004.

Già prima della pandemia, il Fisco aveva fatto visita alla coppia inviando un avviso di accertamento, ma in casa non avevano prestato attenzione, convinti di aver sempre adempiuto ai propri obblighi fiscali. Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha prelevato 700 euro da un conto cointestato con il figlio, e anche oggi si sono recati all’ufficio riscossioni di Torino, ma non sono riusciti a ottenere chiarimenti riguardo a questa enorme richiesta di pagamento.

La comunicazione del Fisco

