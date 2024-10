A Trieste, a causa della bora, è stata rinviata l’imbarcazione di passeggeri.

Giornata caratterizzata da intensa attività per la Capitaneria di porto di Trieste. Con l’arrivo della bora, diverse imbarcazioni hanno dovuto ricorrere ai servizi nautici portuali “potenziati” per mantenere la regolarità delle operazioni commerciali. La direzione marittima comunica che è stata sospesa la manovra di partenza di una nave passeggeri ormeggiata presso il molo 29 della stazione marittima. Per garantire la sicurezza dell’imbarcazione, dei viaggiatori e delle strutture portuali, nonostante vari tentativi di procedere con quattro rimorchiatori, è stata presa la decisione di mantenere la nave all’ormeggio “in totale sicurezza – afferma la direzione marittima – in attesa di un calo del vento”. La Guardia costiera di Trieste, attraverso la sala operativa e i sistemi di monitoraggio navale attivi 24 ore su 24, “continua a monitorare le condizioni e la sicurezza delle navi nel porto e nella rada, per assicurare la protezione e la regolarità delle operazioni commerciali dello scalo marittimo”.