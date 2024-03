Abruzzo: Bicchielli, 'auguri a Scoccia, Nm pezzo importante centrodestra'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per il risultato di Noi moderati alle elezioni regionali in Abruzzo, che ormai conferma in tutte le competizioni regionali che si sono tenute dal 2022 ad oggi una presenza determinante e qualificata di Noi moderati come pezzo importante all&rsq...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per il risultato di Noi moderati alle elezioni regionali in Abruzzo, che ormai conferma in tutte le competizioni regionali che si sono tenute dal 2022 ad oggi una presenza determinante e qualificata di Noi moderati come pezzo importante all’interno del Centrodestra. Auguri alla dottoressa Marianna Scoccia, eletta consigliera regionale con un ottimo risultato personale”. Lo dichiara il responsabile nazionale degli Enti locali di Noi moderati, on. Pino Bicchielli.