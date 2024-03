Abruzzo: Castaldi rimette incarico in mani Conte, 'chiedo scusa per non aver fatto di più'**

**Abruzzo: Castaldi rimette incarico in mani Conte, 'chiedo scusa per no...

**Abruzzo: Castaldi rimette incarico in mani Conte, 'chiedo scusa per no...

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "Che peccato per noi abruzzesi aver perso l'occasione di una guida speciale come Luciano D'Amico. A lui il mio grazie e a tutti coloro si sono spesi per provarci! Sono certo che comunque si stia creando qualcosa di importante e la sua guida a capo dell...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – "Che peccato per noi abruzzesi aver perso l'occasione di una guida speciale come Luciano D'Amico. A lui il mio grazie e a tutti coloro si sono spesi per provarci! Sono certo che comunque si stia creando qualcosa di importante e la sua guida a capo dell'opposizione sarà viatico di proposte e lotta. Personalmente chiedo scusa per non aver fatto di più. Il cuore e l'impegno non sono bastati a battete i loro candidati. Apro la mia personale riflessione sul ruolo da Coordinatore e la metto nelle mani del Presidente Giuseppe Conte". Lo annuncia sui social Gianluca Castaldi, coordinatore regionale del M5S in Abruzzo.

"Non devo invece riflettere sul sostegno incondizionato al mio amato MoVimento. Ero tra gli avanguardisti nel 2007 e ci sarò sempre per i valori e le idee che il MoVimento porta avanti e per le quali ne sono follemente innamorato", conclude.