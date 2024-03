Abruzzo: Ciriani, 'uniti più che mai, campi larghi non si costruiscono a tavolino'

Abruzzo: Ciriani, 'uniti più che mai, campi larghi non si costrui...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Buon lavoro a Marco Marsilio a cui vanno i miei più sinceri auguri per una vittoria storica. E' il primo presidente rieletto in Abruzzo, a conferma del suo valore, dell'ottimo lavoro fatto da lui e da tutto il centrodestra unito negli ultimi cinque anni. La coalizione incrementa i voti rispetto alle elezioni del 2019 ed è più unita e solida che mai, sia a livello nazionale che a livello locale". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

"Gli abruzzesi, accordandoci ancora la loro fiducia, hanno dimostrato che le alleanze, le coalizioni, i campi larghi o larghissimi non possono essere costruiti a tavolino, ma devono basarsi su valori e visioni comuni. Hanno provato ad enfatizzare lo scontro come se fosse un referendum su Giorgia Meloni e sul governo e ne sono usciti malconci".