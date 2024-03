Abruzzo: De Cristofaro (Avs), 'coalizione progressista unica strada'

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "Marsilio dice che il testa a testa c’era solo nei nostri sogni, che il campo largo non è il futuro. In realtà tira un sospiro di sollievo e lo dice perché la sconfitta l'ha temuta davvero. In Abruzzo la destra ha avuto paura di perd...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – "Marsilio dice che il testa a testa c’era solo nei nostri sogni, che il campo largo non è il futuro. In realtà tira un sospiro di sollievo e lo dice perché la sconfitta l'ha temuta davvero. In Abruzzo la destra ha avuto paura di perdere e ha aperto i cordoni della borsa, finanziando a pochi giorni dal voto progetti che aveva lasciato colpevolmente lì fermi per anni. Per battere la destra non c’è altra strada che quella di una coalizione progressista, ma deve diventare un'alleanza più politica che aritmetica". Lo scrive su Facebook il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

"Per battere la destra – continua – dobbiamo battere anche la sfiducia degli elettori. Convincerli che l’Italia che vogliamo costruire è migliore di quella che ci stanno proponendo loro. L'astensionismo infatti resta alto, e un abruzzese su due non è andato a votare. Buono il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra: cresciamo di un punto rispetto alle politiche ed eleggiamo un consigliere dopo molti anni di assenza dal Consiglio regionale".