Abruzzo: Marsilio, a Meloni ho detto 'dormi tranquilla', fiera della vittoria

L'Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – "Con Giorgia Meloni ci siamo tenuti sempre in contatto, l'ho mandata a dormire presto dicendo 'stai tranquilla'. Aveva quel momento di ansia che tutti abbiamo quando aspettiamo gli exit poll. E' andata a dormire molto contenta e molto fiera. La ringrazio per la sua dedizione. Parafrasando lo slogan della nostra campagna 'il governo che fa bene all'Abruzzo', dico anche che c'è un Abruzzo che ha fatto bene al governo". Lo ha detto in conferenza stampa Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, commentando l'esito del voto regionale che lo ha confermato alla guida di Palazzo Silone.