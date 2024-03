Abruzzo: Ronzulli, 'voti per Fi eredità Berlusconi'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Credo abbia ragione chi dice che i voti di Forza sono voti di Berlusconi. Questo non vuol dire togliere merito a noi che siamo la classe dirigente e che abbiamo avuto la sensibilità, il coraggio e anche un pizzico di follia di andare avanti senza il nostro leader. Ma questa è l'eredità che ci ha lasciato lui. La differenza è che negli ultimi 6-7 anni Berlusconi non ha avuto la prateria che abbiamo oggi noi in Forza Italia, quello spazio che va dalla Meloni alla Schlein, con una Lega che sta flettendo ma soprattutto con un centro moderato che non è rappresentato se non da noi. Oggi gli elettori che non vogliono estremismi sono tornati alla ricetta di Berlusconi, con i voti di Berlusconi, perché questa è la sua creatura, e chi vota Forza Italia oggi è consapevole di votare ciò che ha creato lui”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, ospite all’Aria che tira su La7.