Accordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay (membri dell'EuroPa Alliance) ed Epi Company (Epi-European Payment Initiative) ha siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la sovranità dei pagamenti in Europa attraverso una cooperazione che riunisce tutti i principali circuiti di pagamento europei. L'ambizione comune, si legge in una nota, è quella di "consentire pagamenti transfrontalieri senza soluzione di continuità in tutta Europa entro il 2027".

L’intesa, si legge ancora, riunisce circuiti che attualmente servono circa 130 milioni di utenti. Al momento del lancio, l'iniziativa coprirà 13 Paesi europei, che insieme rappresentano già circa il 72% della popolazione dell'Unione europea e della Norvegia. La coalizione è aperta a tutti i paesi europei, compresa la Svizzera e altri mercati non euro: i mercati che hanno già sviluppato una soluzione nazionale possono aderire direttamente, mentre quelli che non dispongono di un circuito proprio e desiderano aderire possono implementare una delle soluzioni già disponibili nell'ambito dell'iniziativa. La firma di questo protocollo d'intesa conferma il completamento positivo della fase relativa all’analisi di fattibilità.

La cooperazione si basa su un hub centrale di interoperabilità, gestito da un futuro ente centrale istituito congiuntamente dai partner. L'hub centrale fungerà da piattaforma tecnica, consentendo il flusso continuo delle transazioni tra le soluzioni paneuropee e nazionali esistenti, basate su standard e infrastrutture europei, compresi i pagamenti istantanei da conto a conto. Le soluzioni di pagamento esistenti rimarranno invariate, preservando i loro marchi, l'esperienza utente e le caratteristiche.

A seguito del protocollo d'intesa, i partner istituiranno l'entità centrale di interoperabilità entro il primo semestre del 2026, inizieranno a preparare l'attuazione tecnica della configurazione prevista e condurranno parallelamente prove di concetto (Poc). Si prevede di coprire tutti i casi d'uso entro il 2027 attraverso un'implementazione graduale: nel 2026 l'implementazione dei pagamenti transfrontalieri peer-to-peer (P2p) e nel 2027 l'introduzione dei pagamenti e-commerce e nei punti vendita (Pos).