Acqua: Costa (M5S), 'mai darla per scontata, oggi più che mai'

Roma, 22 mar.- (Adnkronos) – "La Giornata mondiale dell'acqua che ricorre oggi pone l'attenzione su un bene che mai come in questo periodo è in pericolo. Il 15% dell'Unione Europea è in allerta arancione per la siccità, questo inverno è stato tra i meno piovosi, le temperature record si registrano mese dopo mese. Il susseguirsi di dati non deve farci assuefare, tutt'altro, deve farci agire, presto. Il governo ristabilisca le giuste priorità nelle azioni di politica economica e si lavori per la salvaguardia di un bene prioritario, senza il quale non ci sarà vita". Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5S).