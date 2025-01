Un’icona della sinistra extraparlamentare

Franco Piperno, noto esponente della sinistra extraparlamentare italiana, è venuto a mancare a Cosenza all’età di 82 anni. Malato da tempo, Piperno era originario di Catanzaro e ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta politica e sociale. La sua figura è indissolubilmente legata alla storia di Potere Operaio, un movimento che ha rappresentato una voce critica e alternativa nel panorama politico italiano degli anni ’70.

Un accademico e un politico impegnato

Oltre alla sua attività politica, Piperno ha ricoperto anche ruoli accademici di rilievo. Ha insegnato all’Università della Calabria, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti. La sua carriera politica lo ha visto anche come assessore comunale a Cosenza, durante il mandato del sindaco Giacomo Mancini, ex segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. La sua esperienza amministrativa ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, portando avanti politiche progressiste e inclusive.

Un pensatore prolifico

Piperno non è stato solo un attivista, ma anche un autore prolifico. Ha scritto numerosi saggi politici, nei quali ha analizzato le dinamiche sociali e politiche del suo tempo. Le sue opere sono considerate fondamentali per comprendere le sfide e le trasformazioni della sinistra italiana. La sua capacità di analisi e la sua visione critica hanno influenzato non solo i suoi contemporanei, ma anche le generazioni future di politici e intellettuali.

La scomparsa di Franco Piperno segna la fine di un’epoca. La sua vita e il suo impegno politico rimarranno un esempio per tutti coloro che credono nella giustizia sociale e nell’importanza della partecipazione attiva alla vita democratica. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le idee e i valori che ha sostenuto con passione e determinazione.