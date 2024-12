Una vita dedicata alla memoria

Marika Kaufmann, moglie del noto testimone della Shoah Shlomo Venezia, è venuta a mancare, lasciando un’eredità di impegno e dedizione nella trasmissione della memoria storica. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla Fondazione Museo della Shoah tramite un post su Facebook, che ha reso omaggio alla sua straordinaria vita e al suo contributo nella lotta contro l’oblio.

Nata a Budapest, in Ungheria, Marika ha vissuto in prima persona le atrocità della guerra, fuggendo da una città all’altra durante gli anni più bui della storia europea. La sua vita ha preso una nuova direzione quando, giovanissima, è arrivata in Italia, dove ha incontrato Shlomo negli anni ’50 a Grottaferrata. Da quel momento, i due hanno condiviso un legame indissolubile, che è durato per 56 anni, fino alla morte di Shlomo nel 2012.

Un impegno costante per la memoria

Marika non è stata solo la moglie di un sopravvissuto, ma è diventata una testimone attiva della memoria della Shoah. Ha partecipato a numerosi viaggi della memoria, visitando scuole e condividendo la sua esperienza con le nuove generazioni. La Fondazione Museo della Shoah ha sottolineato come Marika fosse una donna straordinaria, sempre pronta a non sottrarsi all’impegno civile e alla trasmissione della memoria storica.

Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo, contribuendo a mantenere viva la memoria delle vittime e a sensibilizzare le giovani generazioni sui pericoli dell’antisemitismo e dell’indifferenza. Marika ha dedicato la sua vita a garantire che le atrocità del passato non venissero dimenticate, e il suo impegno ha ispirato molti a continuare questa importante missione.

Un vuoto incolmabile

La scomparsa di Marika Kaufmann rappresenta una perdita incommensurabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La Fondazione Museo della Shoah ha espresso il proprio cordoglio, evidenziando come la sua assenza lascerà un vuoto immenso. Marika era una figura di riferimento, un’amica e una guida per molti, e il suo lascito vivrà attraverso le storie che ha condiviso e le vite che ha toccato.

In un momento in cui la memoria della Shoah è più importante che mai, il contributo di Marika rimarrà un faro di speranza e un invito all’azione per tutti noi. La sua vita è un esempio di come la resilienza e l’impegno possano fare la differenza nella lotta contro l’oblio e l’ingiustizia.