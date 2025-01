Un maestro della fotografia e della provocazione

Oliviero Toscani, scomparso all’età di 82 anni, è stato un pioniere della fotografia contemporanea, noto per le sue campagne pubblicitarie audaci e provocatorie. La sua morte, annunciata dalla famiglia, segna la fine di un’era per il mondo della comunicazione visiva. Toscani ha saputo unire arte e impegno sociale, utilizzando la fotografia come strumento per affrontare temi delicati e controversi, dalla lotta contro l’omofobia alla denuncia della pena di morte.

Un percorso di vita e creatività

Nato a Milano, Toscani ha iniziato la sua carriera giovanissimo, pubblicando il suo primo scatto a soli 14 anni. Dopo aver studiato fotografia all’Università delle Arti di Zurigo, ha fatto il suo ingresso nel mondo della pubblicità con la celebre campagna per il cornetto Algida. Tuttavia, è con il marchio Benetton che ha raggiunto la notorietà internazionale, utilizzando i maglioni come pretesto per affrontare questioni sociali urgenti. Le sue immagini, spesso scioccanti, hanno sfidato le convenzioni e hanno aperto dibattiti su temi come l’uguaglianza e la giustizia sociale.

Un’eredità indelebile

Oliviero Toscani non voleva essere ricordato per singole immagini, ma per il suo impegno e la sua visione artistica. La sua carriera, che si è estesa per oltre sessant’anni, è stata caratterizzata da una continua ricerca di significato e da una forte etica professionale. Attraverso il suo lavoro, ha ispirato generazioni di fotografi e artisti, dimostrando che la fotografia può essere un potente mezzo di comunicazione e cambiamento sociale. La sua ultima apparizione pubblica, avvenuta in occasione della mostra “Photography and Provocation” a Zurigo, ha testimoniato la sua continua passione per l’arte e la sua volontà di affrontare le sfide del mondo contemporaneo.