AdHub Media S.r.l., guidata da Mario Marzullo e parte del gruppo Contents S.p.A., si prepara a partecipare a Intersection 2025, l’appuntamento di riferimento per l’advertising digitale e l’innovazione.

L’azienda porterà in fiera la sua offerta completa di servizi editoriali, advertising e content production, con l’obiettivo di presentare soluzioni su misura per massimizzare fidelizzazione ed engagement.

A Intersection 2025 AdHub Media sarà presente allo Stand 8, pronta a incontrare clienti e partner per proporre strategie e prodotti innovativi nel mondo dei media digitali.

Chi è AdHub Media

AdHub Media è una realtà specializzata in Servizi Editoriali e Advertising, impegnata nello sviluppo di progetti su misura per massimizzare la fidelizzazione e l’engagement del target di riferimento dei propri clienti.

L’azienda opera attraverso una rete di properties editoriali, canali social e audience extension tramite il network AdHub Platform, offrendo attività a Performance o Brand Based.

Con un team di professionisti e un approccio tecnologico, l’azienda sviluppa progetti editoriali e pubblicitari pensati per raggiungere target specifici con contenuti di qualità.

Le aree di attività

AdHub Media copre l’intero ecosistema della comunicazione digitale. Tra le principali aree operative:

➤ Advertising

AdHub Media offre la possibilità di pianificare una vasta gamma di formati pubblicitari, tra cui native, display, video, rich media e TV Connesse (CTV), garantendo una copertura completa e soluzioni flessibili per ogni tipo di campagna.

➤ Guest Post & Branded Content

L’azienda sviluppa contenuti media personalizzati per i brand, supportata da Edi-Tree, una piattaforma avanzata di Intelligenza Artificiale dedicata all’ottimizzazione dei contenuti e alla massima efficacia comunicativa.

➤ Contenuti premium e social media

AdHub Media realizza interviste esclusive e articoli redazionali di alta qualità, potenziando la presenza dei brand con strategie di comunicazione autentiche e di valore.

➤ Progetti su misura

La società offre un servizio di content production multilingue, con uno sviluppo rapido (Time to Market) e una forte attenzione alla personalizzazione editoriale.

Perché incontrare AdHub Media a Intersection 2025

Con un approccio innovativo e un team di professionisti esperti, AdHub Media S.r.l. continua a distinguersi nel panorama del marketing digitale italiano e internazionale, con l’obiettivo di unire tecnologia, creatività e risultati: una combinazione ideale per brand che cercano soluzioni scalabili e misurabili.

In fiera l’azienda presenterà la piattaforma Edi-Tree e illustrerà strategie per campagne performance-driven, con particolare attenzione alle TV Connesse (CTV).