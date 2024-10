Affari Tuoi: Alessia e Francesco trionfano in una puntata emozionante

Un inizio promettente per Alessia

La puntata di Affari Tuoi del 22 ottobre ha visto come protagonista Alessia, una giovane pacchista siciliana che, dopo 20 puntate, ha deciso di giocare insieme al fidanzato Francesco. La loro storia d’amore, che dura da tre anni, ha aggiunto un tocco di emozione alla serata. Alessia, che sta studiando per diventare insegnante di sostegno, ha iniziato la partita con grande determinazione, eliminando diversi pacchi blu. Tuttavia, ha subito perso la cifra più alta, 300mila euro, un colpo duro che non ha fermato il suo spirito combattivo.

Decisioni strategiche e momenti di tensione

Nonostante la perdita iniziale, Alessia ha rifiutato la prima offerta del Dottore, pari a 33mila euro, dimostrando una forte volontà di continuare a giocare. La coppia ha alternato i tiri, con Alessia che ha preso spesso la decisione finale, creando un’atmosfera di tensione e divertimento. Un momento chiave è stato quando hanno infranto la regola dell’alternanza, trovando un pacco da 50mila euro. Questo ha portato Alessia a scambiare il suo pacco numero 3 con il numero 9, una scelta che si è rivelata cruciale per il loro successo.

Un finale da sogno e un messaggio di gratitudine

La partita ha preso una piega positiva quando la coppia ha eliminato tutti i pacchi blu, rimanendo con solo pacchi rossi. Con una proposta finale del Dottore di 30mila euro, Alessia e Francesco hanno deciso di rifiutare, sperando di realizzare il sogno di acquistare una casa. La tensione è aumentata quando hanno perso il pacco da 200mila euro, ma alla fine hanno trovato 75mila euro nel loro pacco. La gioia è esplosa in un abbraccio emozionante, con Alessia che ha ringraziato la redazione e Stefano De Martino, esprimendo la sua gratitudine per l’esperienza vissuta.