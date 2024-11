Dati sull’affluenza alle urne

Alle 23, il dato definitivo dell’affluenza alle urne in Emilia-Romagna si attesta al 35,76%. Questo numero segna un netto calo rispetto alle elezioni regionali del 2020, quando l’affluenza finale era stata del 67,27%. Tuttavia, è importante notare che il confronto non è del tutto equo, poiché nel 2020 si era votato in un’unica giornata, mentre quest’anno il voto si estende anche alla giornata di lunedì, dalle 7 alle 15.

Province con maggiore affluenza

Tra le province emiliane, Bologna si distingue con un’affluenza del 40,56%, seguita da Ravenna con il 38,52%. Modena, con un 36,60%, si posiziona al terzo posto. Questi dati evidenziano come le province centrali stiano mostrando un maggiore interesse verso il voto, rispetto ad altre aree della regione.

Province con minore affluenza

Al contrario, Rimini si conferma come la provincia con il minor tasso di affluenza, registrando solo il 30,17%. Questo dato potrebbe sollevare interrogativi sulle motivazioni che portano a un disinteresse verso il voto in questa area. Nel Comune di Bologna, l’affluenza si attesta al 41,84%, un segnale positivo che potrebbe riflettere un coinvolgimento attivo della popolazione.

In sintesi, l’affluenza alle urne in Emilia-Romagna mostra un quadro complesso, con province che si comportano in modo diverso. Mentre alcune aree mostrano un buon tasso di partecipazione, altre faticano a coinvolgere i cittadini. Sarà interessante osservare come questi dati influenzeranno le dinamiche politiche regionali nei prossimi mesi.