Un attacco inaccettabile

Giovedì mattina, la tranquillità di una scuola a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia, è stata brutalmente interrotta da un’aggressione che ha coinvolto una docente di sostegno. Circa trenta genitori, allarmati da voci infondate di presunti abusi sessuali, hanno fatto irruzione nell’istituto, scatenando una violenza inaudita. La docente, vittima di questo attacco, ha riportato un trauma cranico, mentre il padre, nel tentativo di difenderla, ha subito la frattura di un polso.

Le cause di una rabbia esplosiva

Le motivazioni dietro questo episodio drammatico sembrano radicarsi in un clima di paura e disinformazione. Un post virale sui social, intitolato “L’urlo di una madre”, ha alimentato la tensione, insinuando che una docente avesse abusato di alunni. Nonostante l’assenza di prove concrete e di denunce ufficiali, il panico ha preso piede tra i genitori, portandoli a un gesto di violenza inaccettabile. È fondamentale sottolineare che la docente aveva recentemente preso provvedimenti disciplinari nei confronti di uno studente sorpreso a fumare nei bagni, un’azione che potrebbe aver contribuito a creare un clima di ostilità nei suoi confronti.

Le conseguenze e le indagini in corso

La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, con i carabinieri che sono intervenuti per garantire la sicurezza della docente e dei genitori presenti. L’ufficio scolastico regionale della Campania ha avviato un’ispezione per fare luce su quanto accaduto. Il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, ha definito l’episodio “di enorme gravità e di violenza estrema”, esprimendo fiducia nelle indagini in corso. È essenziale che venga ripristinata la serenità all’interno della scuola, un luogo che dovrebbe essere sicuro per studenti e insegnanti.