Aggressione ai sanitari a Napoli: il marito di una donna coinvolta in un incidente picchia i soccorritori e dirotta l'ambulanza

A Napoli, in via Casoria a San Pietro a Patierno, si è verificata un’aggressione ai danni dei soccorritori dell’ambulanza INDIA di Casoria e della medicalizzata del San Giovanni Bosco, giunta successivamente sul luogo di un incidente. Le violenze sarebbero state commesse dal marito della vittima.

Aggressione ai soccorritori dell’ambulanza a Napoli

I soccorritori sarebbero stati chiamati intorno alle 2 di notte, per un incidente stradale in via Casoria, nel quartiere San Pietro a Patierno. Al momento dell’arrivo degli operatori, però, un parente di uno dei feriti avrebbe aggredito l’infermiere e l’autista dell’ambulanza, colpendoli con schiaffi e pugni.

L’aggressore, inoltre, avrebbe dirottato l’ambulanza del San Giovanni Bosco verso il CTO, nonostante la centrale operativa avesse indicato il Cardarelli come punto di riferimento.

L’infermiera a bordo ha subito allertato i poliziotti, i quali hanno identificato gli aggressori al loro arrivo.

Aggressione ai soccorritori dell’ambulanza a Napoli: la denuncia sui social

La denuncia è giunta dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sui social. I feriti non avrebbero subito gravi danni, ma il grave episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza del personale sanitario e sull’accesso alle risorse di soccorso.