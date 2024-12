Un episodio di violenza in un bar di Napoli

La vigilia di Natale si è trasformata in un incubo per un giovane barista di Napoli, vittima di un’aggressione brutale. Mentre stava chiudendo il suo locale in via Santa Maria di Costantinopoli, un uomo ha chiesto di entrare per utilizzare il bagno. Il barista, seguendo le regole del locale, ha rifiutato l’accesso, scatenando una reazione violenta da parte dell’individuo. In un attimo, la situazione è degenerata e il giovane è stato accoltellato a una coscia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta mentre il barista stava chiudendo la serranda. L’uomo, descritto come un individuo di mezza età, si è avvicinato con insistenza, chiedendo di poter utilizzare il bagno. Al rifiuto del barista, l’aggressore ha estratto un’arma da taglio, colpendo la vittima e fuggendo subito dopo. Questo episodio di violenza ha lasciato la comunità locale in stato di shock, evidenziando un problema crescente di aggressività e mancanza di rispetto per le regole.

Intervento del pronto soccorso

Dopo l’aggressione, il giovane barista si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato una ferita da taglio alla coscia sinistra. Fortunatamente, le condizioni del giovane non sono gravi e dopo le cure necessarie è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulla gestione delle emergenze in situazioni di conflitto.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno attualmente indagando sull’accaduto. Sono in corso le ricerche per identificare e catturare l’aggressore, che è riuscito a fuggire dopo l’incidente. La comunità è in attesa di risposte e giustizia, mentre si chiede un maggiore impegno da parte delle autorità per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, specialmente durante le festività, quando la gente è più vulnerabile.