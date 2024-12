Aggressione a Padova: arrestato nigeriano armato di ascia

Un episodio di violenza a Padova

All’alba del 16 dicembre, un grave episodio di violenza ha scosso la città di Padova. Un uomo di 32 anni, di origine nigeriana, ha tentato di aggredire due poliziotti armato di una grossa ascia. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.00, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante un individuo in stato di agitazione che brandiva un’arma per le strade. Le pattuglie delle Volanti sono intervenute immediatamente, cercando di calmare l’uomo e di indurlo a deporre l’arma.

Intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, composte da poliziotti e carabinieri, hanno tentato per circa 50 minuti di persuadere l’aggressore a lasciare l’ascia. Gli agenti hanno utilizzato spray al peperoncino e un taser, ma senza successo. La situazione è degenerata quando, verso le 5, l’uomo si è scagliato contro un poliziotto, costringendolo a ripararsi dietro l’auto di servizio. Un ispettore delle Volanti, dopo aver intimato l’alt, ha dovuto fare uso della pistola di ordinanza, sparando alcuni colpi alle gambe dell’aggressore per fermarlo.

Le conseguenze dell’aggressione

Il nigeriano è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato medicato per una ferita alla gamba destra. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo anche due coltelli, uno a serramanico e uno di tipo svizzero. Dalle verifiche effettuate, è emerso che il cittadino nigeriano era irregolare sul territorio, richiedente asilo con rigetto dell’istanza e con precedenti denunce per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia. Attualmente, l’uomo è piantonato presso l’Ospedale civile, in attesa di ulteriori sviluppi legali.