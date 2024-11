Aggressione a venditore ambulante a Foggia: indagini in corso

Un venditore ambulante aggredito a Foggia, indagini in corso per chiarire il movente.

Un’aggressione violenta nel cuore di Foggia

Questa mattina, un venditore ambulante di 49 anni, originario del Marocco, è stato vittima di un’aggressione brutale lungo il viale della stazione a Foggia. L’uomo, noto nella zona per la sua attività, è stato colpito da un pugno da un aggressore non identificato, che lo ha fatto cadere a terra, provocandogli un grave trauma cranico.

Subito dopo l’incidente, alcuni passanti hanno allertato i servizi di emergenza, e il personale del 118 è intervenuto prontamente. Il venditore ambulante ha perso i sensi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’emorragia epidurale. Le sue condizioni sono attualmente critiche, e la comunità locale è in apprensione per la sua salute.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

I carabinieri di Foggia hanno avviato un’indagine per fare luce sull’aggressione. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare l’aggressore e comprendere il movente dietro a questo atto violento. La violenza contro i venditori ambulanti è un tema che solleva preoccupazioni, poiché spesso questi lavoratori sono già vulnerabili e affrontano sfide quotidiane per guadagnarsi da vivere.

Le autorità locali hanno espresso la loro solidarietà nei confronti della vittima e hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine o professione. La comunità è invitata a collaborare con le forze dell’ordine, fornendo eventuali informazioni che possano aiutare a risolvere il caso.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio non è isolato; negli ultimi anni, si sono registrati diversi atti di violenza contro venditori ambulanti in diverse città italiane. Tali aggressioni non solo mettono a rischio la vita di queste persone, ma riflettono anche un clima di intolleranza e discriminazione che deve essere affrontato con urgenza. Le istituzioni sono chiamate a intervenire per proteggere i diritti di tutti i lavoratori e garantire un ambiente sicuro per chiunque operi nel settore.

La speranza è che la vittima di questa aggressione possa riprendersi e tornare a svolgere la sua attività, e che le indagini portino a una rapida identificazione e punizione dell’aggressore. La comunità di Foggia si unisce nel condannare la violenza e nel chiedere giustizia per chi lavora onestamente per vivere.