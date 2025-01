Una serata di festa si trasforma in un incubo per due giovani fidanzati a Milano.

Un incubo in discoteca

La serata di venerdì 10 gennaio si è trasformata in un vero e proprio incubo per una coppia di fidanzati a Milano. Usciti dalla discoteca Alcatraz, i due giovani, entrambi studenti fuorisede, sono stati accerchiati da un gruppo di circa dieci persone, intenzionate a rapinarli. Nonostante il tentativo di fuga, la ragazza è stata aggredita e palpeggiata, subendo un’esperienza traumatica che ha scosso profondamente la comunità.

La violenza del branco

Secondo le testimonianze, il branco ha puntato i cellulari e il portafoglio del fidanzato, ma la situazione è rapidamente degenerata. La giovane, in preda al panico, ha raccontato ai carabinieri: “Hanno provato a strapparmi la borsetta e mi hanno palpeggiato. Quelle mani mi toccavano ovunque, seno, glutei”. Questo episodio ha messo in luce non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica che spesso accompagna tali aggressioni.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei buttafuori del locale ha evitato il peggio. Uno degli aggressori, un 36enne nordafricano, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentata rapina e violenza sessuale. La vittima ha identificato con certezza l’aggressore, il quale è stato riconosciuto anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Le indagini continuano per identificare i complici, con i carabinieri che stanno seguendo diverse piste per rintracciare gli altri membri del gruppo.

Un problema crescente

Questo episodio non è isolato. Solo un anno fa, nello stesso parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz, una giovane statunitense era stata vittima di una violenza simile. La ripetizione di tali eventi solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree di intrattenimento notturno e sulla necessità di misure più efficaci per proteggere i cittadini. Le autorità sono chiamate a riflettere su come garantire una maggiore sicurezza per i giovani, specialmente in contesti dove l’alcol e la vita notturna possono creare situazioni di vulnerabilità.