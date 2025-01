La rogatoria internazionale per le vittime

La Procura di Milano ha avviato una rogatoria nel Regno Unito per raccogliere la testimonianza di una giovane inglese, vittima delle aggressioni sessuali collettive avvenute durante la notte di Capodanno in piazza Duomo. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione nelle indagini, che mirano a fare luce su un episodio di violenza che ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle città italiane.

Gli inquirenti milanesi, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella, stanno cercando di ascoltare la ragazza nei prossimi giorni. La rogatoria è uno strumento fondamentale per garantire che le testimonianze delle vittime siano raccolte in modo efficace e tempestivo, permettendo così di costruire un quadro chiaro degli eventi accaduti.

Le denunce e le testimonianze raccolte

Fino ad ora, sono state presentate diverse denunce, tra cui quella di una ventenne belga, la prima a rendere noto il caso attraverso i media. La giovane, che si trovava a Milano con un gruppo di amici, ha raccontato di essere stata aggredita in un contesto di violenza di massa. Anche una ventenne emiliana ha denunciato di essere stata coinvolta in un “corridoio umano” di aggressori, descrivendo momenti di terrore e confusione.

In totale, gli inquirenti stanno indagando su almeno cinque episodi distinti, alcuni dei quali hanno visto più vittime. Le testimonianze delle ragazze sono fondamentali per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili. Le indagini si stanno concentrando anche sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e su altri video, che potrebbero fornire elementi utili per le identificazioni.

Il contesto delle aggressioni e le reazioni

Le aggressioni sessuali collettive, note come “Taharrush Gamea”, hanno suscitato un forte dibattito pubblico e hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle aree affollate, specialmente durante eventi festivi. Le autorità locali e nazionali sono chiamate a riflettere su come prevenire simili episodi in futuro, garantendo al contempo la protezione delle vittime e il supporto necessario per affrontare le conseguenze di tali traumi.

La comunità è in attesa di sviluppi significativi nelle indagini, con la speranza che giustizia venga fatta per le vittime e che le misure di sicurezza vengano rafforzate per evitare che simili violenze possano ripetersi. La questione della sicurezza pubblica e della protezione delle donne rimane al centro del dibattito, richiedendo un impegno collettivo per garantire un ambiente più sicuro per tutti.