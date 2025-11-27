Roma, 27 nov. – (Adnkronos) – "L'Ia deve trasformarsi in valore concreto, per le persone e per le imprese, noi lo facciamo rendendola accessibile a tutti, sentiamo la responsabilità di non lasciare indietro nessuno". Lo dichiara Antonio Bosio, head of B2B center of excellence Samsung Electronics Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.
Ai, Bosio (Samsung Electronics Italia): "Obiettivo non lasciare indietro nessuno"
