Alassio, uomo perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto 63enne

Un gravissimo incidente è avvenuto nelle prime ore della serata di ieri sulle alture di Andora, non molto distante dalla città ligure di Alassio. Sfortunato protagonista del sinistro, un uomo di 63 anni che era alla guida di un trattore.

Alassio, 63enne schiacciato dal suo trattore: è morto

Erano circa le ore 21 della serata di ieri, quando sulla strada provinciale 18, quella che da Alassio porta a Testico, è avvenuto un grave incidente stradale. Il 63enne, stava attraversando il Comune di Stellanello (nella provincia di Savona), quando ha perso il controllo del suo trattore. Il grosso mezzo si è ribaltato e ha finito per schiacciare il propretario, rimasto incastrato sotto le tonnellate del trattore. Sul posto sono giunti i medici del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Nulla da fare, però, per l’uomo. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il 63enne è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate a seguito dell’incidente.