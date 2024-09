Alla Fiera del turismo di Buenos Aires, l'Italia si è distinta come protagonista.

L'Italia sarà nuovamente al centro dell'attenzione alla Fiera Internazionale del Turismo (Fit) di Buenos Aires il 28 e 29 settembre, un evento chiave per il turismo in America Latina. Il Ministero del Turismo italiano sta collaborando con l'ufficio Enit di Buenos Aires per organizzare uno stand italiano, che sarà inaugurato dall'ambasciatore Fabrizio Lucentini. L'evento promuoverà le regioni italiane di Basilicata, Toscana, Sardegna, Lazio e Marche, insieme a Ita Airways e a cinque principali operatori turistici. L'area principale dello stand, Piazza Italia, ospiterà attività come corsi di cucina e presentazioni artistiche.

L’Italia, dopo essere stata l’ospite d’onore nel 2023, è di nuovo al centro dell’attenzione alla Fiera Internazionale del Turismo (Fit) di Buenos Aires. Questo evento, uno dei più importanti nel settore del turismo in America Latina, si terrà nella capitale argentina il 28 e 29 settembre. L’entusiasmo italiano è alimentato dal progetto ‘Italea’ del Ministero degli Esteri, che promuove il Turismo delle Radici. Il Ministero del Turismo italiano, in collaborazione con l’ufficio Enit di Buenos Aires, ha organizzato uno stand italiano per l’evento. L’ambasciatore Fabrizio Lucentini inaugurera lo stand, che metterà in mostra le regioni di Basilicata, Toscana, Sardegna, Lazio e Marche, insieme a Ita Airways e a cinque importanti operatori turistici privati. La Venere di Botticelli tornerà a rappresentare l’evento per il secondo anno come parte della campagna “Open To Meraviglia”, puntando sulla promozione del ricco patrimonio artistico, architettonico e culinario dell’Italia, dalle grandi città ai piccoli villaggi. Piazza Italia, l’area principale dello stand, ospiterà una serie di attività durante il fine settimana, tra cui corsi di cucina tenuti dal rinomato gruppo di chef italiani di Buenos Aires ‘BACI’ e presentazioni da parte di noti artisti italiani.