Allerta meteo, arrivano trombe marine, nubifragi e grandine: le regioni a rischio

Allerta meteo in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud, per trombe marine, temporali, nubifragi e grandine. Ecco le regioni a rischio.

Allerta meteo in tutta Italia nella giornata di oggi, mercoledì 28 agosto, per trombe marine, temporali, nubifragi, grandine e raffiche di vento. Il servizio PRETEMP, che studia e prevede fenomeni temporaleschi, ha pubblicato un nuovo bollettino che svela instabilità diffusa sulla Penisola, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Un livello 1 di allerta è stato emesso sull’Appennino centro-meridionale, sulle aree interne di Sardegna e Sicilia, e in Salento, per nubifragi, grandine e raffiche di vento. Emesso un livello di allerta 1 anche sulle coste settentrionali della Sicilia per possibili trombe marine e un livello 0 nel restante Appenino, sui rilievi Alpini, sul basso Mar Tirreno e sulla Puglia per pioggia e grandine.

Allerta meteo: le aree con livello 1 e livello 0

Nel pomeriggio, secondo il bollettino PRETEMP, ci saranno temporali su Appennino centro-meridionale, aree interne di Sicilia e Sardegna e in Salento. Potrebbero esserci nubifragi, a volte associati a grandine e raffiche di vento. Sulle coste settentrionali della Sicilia potrebbero svilupparsi trombe marine.

Nelle aree a livello 0 la situazione sarà simile, ma con meno probabilità di temporali forti. Sui rilievi del Nord Italia la possibilità di temporali forti sarà inibita dall’anticiclone. Sul basso Tirreno potrebbero esserci piogge intense e raffiche di vento durante la notte.