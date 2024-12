Allerta meteo in Toscana: mareggiate e vento forte in arrivo

La protezione civile toscana emette un avviso di vigilanza per mareggiate e vento forte.

Nuova perturbazione in arrivo

Una rapida perturbazione sta attraversando la Toscana, portando con sé condizioni meteorologiche avverse. A partire dalle 18 di oggi, domenica 22 dicembre, il codice per mareggiate è stato aggiornato da giallo ad arancione. Questo avviso riguarda in particolare l’arcipelago toscano e la costa che va da Piombino fino a Pisa, inclusa la foce dell’Arno. La Soup, sala operativa unificata della protezione civile toscana, ha emesso un nuovo avviso di vigilanza a mezzogiorno e mezzo, aggiornando le previsioni già diffuse in precedenza.

Condizioni del mare e venti forti

Il moto ondoso è previsto in aumento, con mari che passeranno da agitati a molto agitati nel pomeriggio e in serata. Le aree più colpite saranno il mare Ligure a nord dell’Elba e la costa tra Livorno e Piombino, nonché il canale di Piombino. Domani, lunedì, il mare continuerà a presentarsi inizialmente agitato, per poi attenuarsi a molto mosso. È importante prestare attenzione a queste condizioni, poiché possono influenzare la navigazione e le attività marittime.

Avvisi per il vento e l’entroterra

Oltre alle mareggiate, è stato emesso un codice giallo per il vento. Questo avviso riguarda non solo la costa dalla foce dell’Arno fino al confine con il Lazio, ma anche l’entroterra, in particolare le colline metallifere, gli Appennini nella Romagna Toscana, il Casentino e la Valtiberina. Gli esperti avvertono che i venti forti possono causare disagi e potenziali danni, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione.