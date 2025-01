Allerta per sabotaggi alle linee ferroviarie in Italia

Un episodio preoccupante

Recentemente, l’Italia ha vissuto una settimana segnata da ritardi nei trasporti ferroviari, ma un nuovo episodio ha sollevato ulteriori preoccupazioni. A Montagnana, in provincia di Padova, i tecnici di RFI hanno scoperto una catena da bicicletta lanciata sulla linea aerea, sopra il secondo binario della stazione. Questo evento, avvenuto giovedì mattina, ha portato alla rimozione immediata del catenaccio rivestito in gomma e alla presentazione di un esposto da parte della società ferroviaria.

Indagini in corso

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti per attentato alla sicurezza dei trasporti. Se non fosse stato notato, il lucchetto avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo dei treni in transito e alla linea di alimentazione elettrica, con conseguenze potenzialmente disastrose per la circolazione ferroviaria. La Digos della Questura di Padova sta attualmente indagando sull’accaduto, cercando di determinare se si tratti di una bravata o di un atto deliberato di sabotaggio.

Reazioni politiche e preoccupazioni

Il senatore veneto della Lega, Alberto Stefani, ha espresso la sua inquietudine riguardo a questo episodio, suggerendo che potrebbe trattarsi di atti criminali mirati a bloccare il Paese. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha manifestato la propria preoccupazione, sottolineando che l’ipotesi di attentato ai trasporti non può essere sottovalutata. Il ministro Matteo Salvini sta seguendo la vicenda con attenzione, mentre il partito della Lega accusa la sinistra di diffondere fake news in merito all’accaduto.

Controlli e sicurezza

La scoperta della catena è avvenuta durante un’ispezione regolare del tratto da parte dei tecnici di RFI, che effettuano controlli trimestrali su tutti i tratti della rete ferroviaria. FS Italiane ha confermato di aver trasmesso informazioni agli inquirenti, che stanno conducendo le indagini. Fortunatamente, la linea aerea non ha subito danni e non ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Tuttavia, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei trasporti in Italia e sulla necessità di garantire la protezione delle infrastrutture ferroviarie.