All'ONU, Parolin sottolinea l'importanza di aderire al diritto umanitario anche durante i conflitti.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, ha discusso l'importanza della legge umanitaria internazionale nei conflitti bellici durante un discorso all'ONU a New York. Ha sottolineato la crescente brutalità delle guerre e l'impatto sulla vita civile, compresi luoghi di culto e infrastrutture mediche, esprimendo preoccupazione per l'aumento globale dei conflitti. La Santa Sede è molto afflitta da questa situazione.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, ha sollevato la questione della rispettosa aderenza alla legge umanitaria internazionale in tutte le situazioni di guerra durante un discorso all’assemblea dell’Onu a New York. L’accento è stato messo sulla tutela dei luoghi di culto. Ha espresso la sua preoccupazione per l’attuale aumento dei conflitti bellici a livello globale e la crescente brutalità dei medesimi. Questi conflitti, ha sottolineato, hanno causato perdite ingenti di vite innocenti e la distruzione su larga scala, che rappresenta una sfida nel determinare l’estensione del danno inflitto alle strutture civili, tra cui luoghi di culto, istituzioni culturali e infrastrutture mediche, nonché gli effetti sull’ambiente. La Santa Sede è profondamente afflitta da questa situazione.