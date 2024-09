Allorquando a Matteo Messina Denaro venne comunicato di avere un cancro, l'italiano rimase impassibile, non mostrando alcuna reazione.

L'oncologo Vittorio Gebbia ha dichiarato in tribunale che Matteo Messina Denaro ha affrontato da solo il cancro, che ha successivamente causato la sua morte. Queste dichiarazioni sono state rese nel processo contro Alfonso Tumbarello, ex medico accusato di collaborazione mafiosa ed emissione di certificati medici falsi per aiutare il boss della mafia. Messina Denaro è morto il 25 settembre 2023. L'anatomopatologo Roberto David e una dottoressa dell'ospedale di Castelvetrano sono stati anche chiamati a testimoniare.

Roberto David, un anatomopatologo dell’ospedale di Castelvetrano, è stato chiamato a testimoniare alla stessa udienza. È stato lui a condurre l’esame istologico sui campioni provenienti dall’ospedale di Mazara, dove Messina Denaro ha subito la sua prima operazione chirurgica, eseguita dal chirurgo Giacomo Urso.

Una dottoressa dell’ospedale di Castelvetrano ha espresso alcune sollecitazioni, ma solo con finalità umanitarie, mentre non è stata in grado di rispondere chiaramente alla richiesta se anche il dottor Bavetta avesse richiesto specificatamente il resoconto del campione prelevato da Andrea Bonafede. Questi due sono gli ultimi testimoni citati dalla difesa, gestita dagli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo. Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo è Gianluca De Leo.