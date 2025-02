Almasri: Calenda, 'gigantesca sagra ipocrisia, almeno mollatelo nel deserto...'

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Stiamo assistendo a una gigantesca sagra dell'ipocrisia". Lo ha detto Carlo Calenda, in aula al Senato, sul caso Almasri. "Ogni governo ha avuto a che fare con i tagliagole, se non raccontiamo questo stiamo raccontando una menzogna", ha premesso il...

Roma, 5 feb (Adnkronos) – "Stiamo assistendo a una gigantesca sagra dell'ipocrisia". Lo ha detto Carlo Calenda, in aula al Senato, sul caso Almasri.

"Ogni governo ha avuto a che fare con i tagliagole, se non raccontiamo questo stiamo raccontando una menzogna", ha premesso il leader di Azione che poi ha puntato il dito sulle parole del ministro Nordio: "Non si possono sostenere certe cose, è insopportabile. La dignità dello Stato è stata svilita, le istituzioni si sono contraddette. Abbiamo fatto fare a questo bandito un carosello infamante in Libia, almeno mollatelo nel deserto non a casa sua davanti ai suoi sostenitori".