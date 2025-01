Almasri: Magi, 'da Meloni delirio onnipotenza, vada in aula non da Porro...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Per Giorgia Meloni indagarla è un danno alla nazione: siamo ai deliri di onnipotenza di una premier che si sente al di sopra della legge e che continua a fuggire dalle proprie responsabilità pur di non ammettere che è sotto ricatto della Libia e per questo ha fatto riaccompagnare a casa un noto torturatore come Almasri. Invece di andare sul comodo palco dell’amico Nicola Porro, perché Meloni non viene in aula alla Camera? Quello è il luogo della democrazia, che Meloni sta piegando ogni giorno di più”. Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.