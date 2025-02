Almasri: Salvini, 'tutelato interesse nazionale allontanando personaggio pericoloso'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non entro nel merito giuridico" della vicenda Almasri "perchè non mi spetta, penso che i miei colleghi abbiano tutelato l'interesse nazionale allontanando un personaggio pericoloso e hanno tutta la mia fiducia e la mia comprensione. Il collega P...

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Non entro nel merito giuridico" della vicenda Almasri "perchè non mi spetta, penso che i miei colleghi abbiano tutelato l'interesse nazionale allontanando un personaggio pericoloso e hanno tutta la mia fiducia e la mia comprensione. Il collega Piantedosi ha parlato di difesa degli interessi della sicurezza nazionale, più chiaro di così". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

"Un'opposizione così -ha aggiunto- non fa bene all'Italia e garantisce a questa maggioranza di andare avanti per 20 anni".